Образ Рианны с обнаженной грудью разозлил религиозных фанатов

Откровенный образ американской поп-исполнительницы и предпринимательницы Рианны разозлил индийских пользователей сети. Соответствующая дискуссия развернулась под публикацией знаменитости в Twitter.

На размещенном кадре 32-летняя певица позирует в лиловых атласных шортах собственного бренда Savage X Fenty. Ее запечатлели с обнаженной грудью, которую на фото она прикрывает рукой. Образ Рианны дополнили массивные украшения, однако внимание пользователей сети привлекла конкретная подвеска с кулоном в виде бога Ганеши. В индуистской религии существо с головой слона и телом человека символизирует мудрость и благополучие, а также считается избавителем от страданий.

Подписчики из Индии принялись винить певицу в оскорблении их культуры. «Очень неуважительно носить этот символ таким образом. (...) Извини, Рири, ты разочаровала меня и многих других», «Рианна! Перестань использовать мою религию ради эстетики! Статуэтка Ганеша на подвеске... Для нас, индусов, это священная фигура», «Мне мерзко от того, что она использует нашу религию для чертовой эстетики», «Носка этого ожерелья, изображающего индуистское божество, — явная культурная апроприация. Моя культура — не твоя эстетика», — негодовали они.

В октябре 2020 года мусульмане посмотрели модный показ Рианны и оскорбились из-за использованной в нем композиции французской исполнительницы и продюсера Куку Хлои под названием Doom. Песня включает в себя ремикс на хадис — предание о словах и действиях пророка Мухаммада и его ближайших соратников. Поклонники певицы выразили свое недовольство в Twitter.