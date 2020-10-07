Мусульмане посмотрели модный показ Рианны и оскорбились

Песня, прозвучавшая во время модного показа собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty американской поп-исполнительницы и предпринимательницы Рианны, оскорбила мусульман. Об этом сообщает CNN.

На шоу модели дефилировали и танцевали под композицию французской исполнительницы и продюсера Куку Хлои (Coucou Chloe) под названием Doom. Песня, выпущенная в 2017 году, включает в себя ремикс на хадис — предание о словах и действиях пророка Мухаммада и его ближайших соратников. Оно считается священным для мусульман, а с точки зрения авторитетности текстов уступает только Корану.

«Для нас, мусульман, хадис — священное писание и фундаментальная часть нашей религии, — сказал репортерам CNN генеральный директор вдохновленного восточной и исламской культурой модного бренда 5ive Pillars Фаррух Эршад (Farrukh Ershad). — Было неприятно видеть хадис, используемый как в контексте песни артистки, так и командой Рианны Фенти».

Кроме того, предпринимательница подверглась критике со стороны фанатов в Twitter. «Рианна, раньше я поддерживала любую твою деятельность, но сегодня ты показала неуважение к моей религии. Мне так больно, ты зашла слишком далеко. Ты и девушка, создавшая эту музыку, должны принести извинения», «Хоть я и оценила, что в шоу поучаствовали представители всех рас и национальностей, меня все же разочаровало, что показ оттолкнул мусульманскую аудиторию», «В своем шоу вы использовали религиозный стих, и это неуважительно по отношению к исламу и мусульманам. Пожалуйста, удалите этот фрагмент», — высказывались пользователи.

Материалы по теме Соблазн свободы Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться «Буквы перепутаны, зато цена не кусается» Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого

Увидев многочисленные твиты поклонников, исполнительница упомянутого трека принесла публичные извинения в своем Twitter. «Я хочу принести извинения за оскорбление, причиненное моей песней Doom. Она была создана с использованием сэмплов из треков Baile Funk, которые я нашла в интернете. В то время я не знала, что в этих строках использовался текст из исламских хадисов», — пояснила Хлои.

Отмечается, что представители Рианны пока никак не прокомментировали данную ситуацию.

В августе мусульман оскорбили новые кроссовки рэпера и дизайнера Канье Уэста. Речь идет о новой обуви Yeezy Boost 350 V2, модели которых получили названия Israfil и Asriel. Претензии у приверженцев религии вызвало использование компанией слов «Исрафил» — имени одного из четырех архангелов в исламе — и «Азриэль», означающее «вестник страшного суда».