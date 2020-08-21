Новые кроссовки Канье Уэста оскорбили мусульман

Новая обувь, представленная собственным брендом рэпера и дизайнера Канье Уэста Yeezy в коллаборации с немецкой фирмой Adidas, оскорбила мусульман. Об этом сообщает The Sun.

Речь идет о кроссовках Yeezy Boost 350 V2, модели которых получили названия Israfil и Asriel. Они будут доступны к покупке в конце августа, стоимость составит 180 фунтов стерлингов (16 тысяч рублей).

Претензии у приверженцев религии вызвало использование компанией слов «Исрафил» — имени одного из четырех архангелов в исламе — и «Азриэль», означающее «вестник страшного суда».

Покупатели сочли маркетинговый ход компании неуважением к мусульманам и высказались на эту тему в Twitter. «Недопустимо насмехаться над верой других людей», «Если у тебя есть хоть капля уважения к мусульманским фанатам, ты поменяешь название», «Ассоциировать имя ангела с обувью — полное неуважение к миллионам мусульман», «Канье вывел меня из себя. Его поступок недопустим. Я буду жаловаться», «Это просто жалко и мерзко», — пожаловались они.

Сам Канье Уэст пока никак не прокомментировал ситуацию.

Это не первый раз, когда покупатели критикуют кроссовки бренда Yeezy. Ранее в августе недоумение вызвал новый дизайн обуви: Уэст показал в соцсетях громоздкие ботинки с ребристой подошвой, напоминающие по форме горнолыжную обувь. «Дружище, тебе давно пора подумать о своем ментальном здоровье», — призвали его комментаторы.