Дизайн новых кроссовок Канье Уэста вызвал недоумение покупателей

Дизайн новых кроссовок, который американский рэпер и дизайнер Канье Уэст представил в Twitter, вызвал недоумение у покупателей. Публикация появилась в аккаунте знаменитости в среду, 12 августа.

На размещенном музыкантом виртуальном изображении показаны громоздкие ботинки с ребристой подошвой, напоминающие по форме горнолыжную обувь. «Прототип», — подписал Уэст пост, который набрал 40 тысяч лайков.

Пользователи сети озадачились новинкой дизайнера. «Что это за экспонат... Уважай нас, брат, ладно?», «Это уродство напоминает динозавра из "Макдоналдса", которого мне купили в детстве», «Скажи, тебя на это вдохновила испражняющаяся собака?», «Я в смятении...», «Остановись, Канье», «Дружище, тебе давно пора подумать о своем ментальном здоровье», — высказались они.

В мае Канье Уэста раскритиковали за новую пару обуви его собственного бренда Yeezy из-за ее сходства с хинкали. Модель на опубликованном рекламном снимке была изготовлена из легкого сетчатого материала светло-серого цвета и затягивалась шнурками. Многие фанаты окрестили обувь уродливой и высказали свои претензии Уэсту.