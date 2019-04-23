Цены на одежду с именем Христа от Канье Уэста разозлили фанатов

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст торговал мерчем под названием church clothes («одежда для церкви») на калифорнийском музыкальном фестивале Coachella. Об этом сообщает The Independent.
Команда Уэста разбила шатры под открытым небом, в которых продавались вещи в серых и бежевых оттенках с религиозными надписями. Среди них, например, были лонгсливы с фразами «воскресная служба на горе» и «святой дух», которые продавались за 225 долларов, футболки «верь в Господа» стоимостью 70 долларов, носки «идет Иисус» и «церковные носки» за 50 долларов.
Пользователей Twitter возмутила высокая цена на одежду дизайнера.
«Я люблю Канье, но платить 225 [долларов] за самую базовую толстовку я не намерена», — пожаловалась одна из них. «Кто-нибудь хочет 50-долларовые носки с пасхальной службы Канье?» — иронизировал другой комментатор. «Канье хочет, чтобы его серьезно воспринимали в качестве дизайнера. Но он постоянно делает одежду с нулевой художественной ценностью и, полагаясь на свое имя, продает мерч втридорога», — критиковал третий.
В октябре 2018 года стало известно, что организаторы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) США планируют запретить игрокам надевать во время соревнований баскетбольные кроссовки Yeezy — собственного бренда Канье Уэста. Светоотражающий материал на пятке, который Уэст использовал в качестве элемента дизайна, сделал обувь непригодной для игры.