Новые кроссовки Канье Уэста высмеяли в сети за сходство с хинкали

Поклонники американского рэпера и дизайнера Канье Уэста раскритиковали новую пару обуви его собственного бренда Yeezy за сходство с хинкали. Комментарии появились в Twitter.

На странице марки в Instagram была опубликована фотография образца новой модели кроссовок Yeezy 451, а также анонс о ее скором выходе в продажу. Обувь на рекламном снимке изготовлена из легкого сетчатого материала светло-серого цвета и затягивается шнурками.

Пользователи высмеяли дизайн кроссовок в социальных сетях, сравнивая их с грузинским национальным блюдом или бахилами. Так, например, юзер @coolmoser разместил фото голубых бахил с подписью «образец Yeezy 451», а @ShalaginMikhail в свою очередь опубликовал изображение хинкали с подписью: «Какой вкусный дизайн у Yeezy 451».

Многие фанаты также окрестили обувь уродливой и высказали свои претензии Уэсту. «Yeezy 451 или "давайте посмотрим, насколько люди тупы"», — написал один. «Они выглядят, как грязные носки», — отметил второй. «Что это вообще такое, Канье?! Хотя я не удивлюсь, есть это уродство раскупят», — заключил третий.

В июне 2019 года американский бренд спортивной одежды Nike выпустил новую модель женских кроссовок, напоминающих по форме утюг, и разозлил покупательниц. Девушки решили, что кроссовки Nike Air Max FF 720, имеющие прозрачную пластиковую подошву и два выреза по бокам, напоминают предмет бытовой техники. Они разозлились на дизайнеров и заявили, что продукт несет неверный посыл.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!