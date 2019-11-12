Популярный бренд выставил на продажу «ржавые» кроссовки за тысячу долларов

Японский люксовый бренд Principe Privé представил пару кастомизированной спортивной обуви, которая выглядит так, будто покрыта ржавчиной. Об этом пишет Hypebeast.

На размещенных в сети снимках видны белые кроссовки модели sacai x Nike Blazer Mid, которые были вручную обработаны дизайнером. Для большей реалистичности специалист наносил несколько слоев краски и уделял особое внимание местам, склонным к деформации и повреждениям, пытаясь создать эффект «накопления ржавчины».

Отмечается, что для художественной обработки была использована акриловая краска, способная дольше сохранять цвет. В продажу пара поступит уже на текущей неделе и будет стоить около 121 тысячи йен (примерно 1110 долларов).

В июле кроссовки Nike Waffle Racing Flat «Moon Shoe» 1972 года были проданы на аукционе Sothebey's за 437,5 тысячи долларов. Столь высокая цена объясняется эксклюзивностью пары. Всего было изготовлено 12 пар кроссовок. Все они предназначались для соревнований по бегу Олимпийский игр 1972 года в Мюнхене.

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