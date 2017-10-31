Российским богачам предложат забрызганные уличным художником кеды

Марка Philipp Plein, основанная немецким дизайнером Филиппом Плейном, выпустила капсульную коллекцию, созданную совместно с американским художником Алеком Монополи. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 31 октября.

Линейка поступит в продажу в начале ноября. В ней представлены кашемировые пуловеры, деним, кожаные бомберы, рюкзаки и обувь, украшенные принтами. Главными вещами коллекции ее создатели называют футболку и свитшот с изображением Алека в бандане, разбрасывающего долларовые купюры из банки супа Энди Уорхола.

Фото: Philipp Plein 1 /4

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Стоимость вещей пока не сообщается, однако известно, что схожая модель кроссовок Disaster стоит 170 тысяч рублей.

Алек Монополи (настоящее имя Алек Эндон) — американский граффитист, один из самых известных в мире мастеров уличного искусства. Родился в семье финансистов в Нью-Йорке в 1986 году. С 2016 года живет в Лос-Анджелесе.

Philipp Plein — бренд, основанный немецким дизайнером Филиппом Плейном в 2008 году. Под этой маркой продается мужская, женская и детская одежда, а также аксессуары.