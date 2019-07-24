Коллекционер отдал почти полмиллиона долларов за грязные кроссовки

Кроссовки Nike Waffle Racing Flat «Moon Shoe» 1972 года были проданы на аукционе Sothebey's за 437,5 тысячи долларов. Об этом говорится на официальном сайте аукционного дома.

Эта сумма стала рекордной для кроссовок, проданных на аукционе. Предыдущий рекорд был превзойден более чем в два раза. При этом эстимейт (предполагаемая цена продажи) составлял 160 тысяч долларов.

Столь высокая цена объясняется эксклюзивностью пары. Всего было изготовлено 12 пар кроссовок. Все они предназначались для соревнований по бегу Олимпийский игр 1972 года в Мюнхене.

Модель Moon Shoe была разработана лично одним из основателей компании Nike тренером по бегу Биллом Бауэрманом. Согласно легенде, форма подошвы была вдохновлена вафлями, а для отлива в резине подошвы первого образца он использовал вафельницу своей жены.

Первоначально Nike Moon Shoe должны были быть проданы на публичных торгах вместе с 99 другими редкими парами кроссовок, но канадец Майлс Надал захотел купить всю коллекцию еще до торгов. В итоге в частном порядке ему были проданы 99 из 100 пар за 850 тысяч долларов, а Moon Shoe было решено все же выставить на торги. Однако в ходе торгов Надал купил и их.

Все 100 пар будут выставлены в частном музее покупателя кроссовок Майлса Надала вместе с его коллекцией автомобилей.

Ранее в июле была названа стоимость кроссовок, в которых российский лидер Владимир Путин был замечен в совместной поездке с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Валаамский монастырь.

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