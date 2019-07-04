Сын Трампа захотел кроссовки с серпом и молотом

Сын президента США Дональд Трамп-младший предложил бренду спортивной одежды Nike использовать серп и молот в дизайне кроссовок. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Если революционный флаг Бетси Росс слишком оскорбителен для того, чтобы почтить память 4 июля, то, может быть, Nike следует присмотреться вот к этому… Похоже, это больше соответствует их взглядам», — съязвил Трамп и приложил к посту фотографию красной кроссовки со стилизованным изображением советского символа: вместо серпа молот скрещивается с фирменным свушем марки.

Ранее в июле компании Nike пришлось отозвать партию кроссовок Air Max 1 Quick Strike, выпущенную ко Дню независимости США, из-за возмущений общественности. Клиентам не понравился дизайн новой модели: они сочли его отсылкой ко временам рабства в стране. На пятке каждого ботинка был изображен старый флаг США с 13 звездами — флаг Бетси Росс — вместо современного флага с 50 звездами.

В результате бренд прислушался к мнению покупателей и 2 июля отозвал кроссовки.

Бетси Росс — швея из Филадельфии, которая, согласно легенде, сшила первый американский флаг в 1776 году. Многие американцы воспринимают флаг как реликвию и символ ранних США. Однако с недавнего времени 13-звездный флаг стал ассоциироваться с расизмом. Так, в 2018 году члены ку-клус-клана вербовали новых участников организации, используя флаг Бетси Росс.

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