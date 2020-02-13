Создана обувь для любителей фастфуда

Американская компания Crocs представила новую модель обуви для любителей фастфуда, созданную в коллаборации с рестораном быстрого питания KFC. Об этом сообщает портал Metro.

Лимитированная коллекция кроксов поступит в продажу весной 2020 года. В линейке представлены две модели сабо: классические и на высокой платформе. На верхней части обуви изображена жареная курица, а подошва выглядит как полосатый контейнер, в который кладут еду в KFC.

Вместе с парой покупатели получат съемные украшения в виде крылышек, которые пахнут как настоящая жареная курица.

Цена новой модели не раскрывается. Однако стоимость классических сандалий-крокс на сайте марки варьируется от 3 до 5 тысяч рублей в зависимости от расцветки.

В феврале 2018 года обувь из совместной коллекции Crocs и Balenciaga раскупили за несколько часов, несмотря на цену в 850 долларов (54 тысячи рублей). Позже сандалии на высокой платформе из синтетического материала с пестрыми значками-клипсами попали в список самых странных вещей 2018 года, заняв четвертое место.

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