Звезда Comedy Woman рассказала о желании купить дом у моря

Российская актриса, бывшая участница шоу Comedy Woman Татьяна Морозова рассказала о желании купить недвижимость недалеко от моря. Артистка поделилась планами в интервью телеведущему Вячеславу Манучарову для его YouTube-проекта «Эмпатия Манучи».

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Во время разговора Манучаров спросил Морозову о мечтах. Артистка отметила, что вместе с супругом Павлом Титоровым хочет приобрести дом недалеко от моря. «Мы уже двигаемся в этом направлении. Хотим дом у моря», — отметила звезда. Однако Морозова не уточнила, где именно они планируют купить жилье.

Она также назвала причину, по которой ушла из Comedy Woman. Актриса приняла решение после того, как поняла, что ей «надо идти дальше». По словам Морозовой, в отношениях с коллегами также начались трудности и стали возникать конфликты. Однако артистка уточнила, что считает подобные моменты нормальной частью работы в коллективе.

В марте 2021 года актриса Марина Федункив, известная по шоу Comedy Woman, поделилась впечатлениями о жизни в загородном доме. Она оборудовала на участке мини-палисадник и построила маленькую баню. Федункив назвала жилье «уютной дачей» и отметила, что во время уборки оно начинает казаться ей гигантским.