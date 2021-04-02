Российская актриса посетовала на высокую стоимость квартир в Москве

В Москве дорогая недвижимость и в целом высокая стоимость жизни — такое мнение высказала актриса из сериалов «Интерны» и «Солдаты» Светлана Пермякова в интервью «Комсомольской правде».

Пермякова, недавно переехавшая в новую трехкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте, сообщила, что ей пришлось взять ипотеку для финансирования сделки. «Конечно, хотелось бы обойтись без обременений и ипотек, но жизнь в столице нашей родины дорогая, как и недвижимость в ней», — посетовала актриса.

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По ее словам, в новой квартире она проживает вместе с восьмилетней дочерью. «Я ипотечница, но, слава богу, у меня есть работа, которая позволяет исправно выполнять обязанности перед банком», — добавила Пермякова. Она также рассказала о сложностях с поиском источника доходов во время пандемии коронавируса. «Мне не до амбиций и главных ролей, нужно было просто заработать на хлеб насущный. Друзья предлагали деньги, но я отказывалась, понимая, что могу и должна сама заработать», — подчеркнула знаменитость. Она поблагодарила всех, кто был рядом в непростой период.

Пермякова, игравшая в пермских театрах, получила известность после участия в высшей лиге КВН в составе команды «Парма». После этого артистку активно приглашали на телевидение: она снялась в сериале «Счастливы вместе», в фильме «Большая ржака», участвовала в проектах «Одна за всех» и «Украина слезам не верит». В «Интернах» актриса сыграла одну из ведущих ролей — старшую медсестру Любовь Михайловну Скрябину.

Ранее, в марте, стало известно, что неравнодушные люди помогли супруге российского актера Дмитрия Гусева, скончавшегося в начале 2021 года, погасить ипотечную задолженность. Об этом рассказал Олег Леушин, руководитель Московского театра на Юго-Западе, где Гусев работал на протяжении 20 лет.

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