Звезда «Реальных пацанов» рассказала о жизни в загородном доме

Российская актриса Марина Федункив, известная по роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman, поделилась впечатлениями о жизни в загородном доме. Звезда недавно завершила строительство жилья. Об этом она рассказала в интервью порталу Teleprogramma.pro.

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По словам Федункив, строительство дома было ее главной мечтой. Актриса связала стремление к жизни за городом с воспоминаниями о времени, проведенном в деревне. «Я ведь росла в деревне на Украине в доме у бабушки с дедушкой, а в Пермь переехала уже в сознательном возрасте. Поэтому мне всегда хотелось жить в доме», — пояснила актриса.

Звезда назвала дом «уютной дачей», отметив, что во время уборки он начинает казаться ей гигантским. Актриса оборудовала на участке мини-палисадник и построила маленькую баню. Федункив также пожаловалась, что в загородном доме возникает много коммунальных проблем, которые не всегда быстро решаются. Однако постепенно ситуация налаживается.

В июле 2020 года Федункив рассказала в интервью о созависимых отношениях с мужем-наркоманом. Актриса призналась, что бывший супруг избивал ее, угрожал и воровал деньги. Однажды она получила сотрясение мозга и перелом ноги. По словам Федункив, она не рассказывала о травмах из-за своей репутации успешной комедийной актрисы и стыда. В итоге актриса смогла уйти от мужа после смерти его родителей.

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