Анджелина Джоли рассказала о жизни по соседству с бывшим мужем

Голливудская актриса Анджелина Джоли поделилась впечатлениями от жизни в поместье в районе Лос-Фелис округа Лос-Анджелес, по соседству с которым проживает ее бывший муж, американский актер Брэд Питт. Об этом Джоли рассказала в интервью британскому изданию Vogue.

Материалы по теме Это для себя Люди по всему миру начали массово строить в пандемию частные дома. Как выглядят лучшие из них? Едим дома Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?

По словам Джоли, она выбрала этот участок, чтобы дети могли не тратить время на дорогу и приехать к отцу за несколько минут. Оказалось, что с 1916 по 1959 год поместье принадлежало американскому кинорежиссеру и одному из основателей Академии кинематографических искусств и наук США Сесилу Блаунту Демиллю. Джоли также упомянула о других особенностях жизни в особняке.

«После переезда я чувствовала, будто тайком пробралась туда, где собираются тусоваться Демилль и Чаплин. При этом больше всего мне нравится то, что здесь не оборудована комната развлечений, но есть много тропинок, по которым можно гулять. Я чувствую, что нам очень повезло проводить время в этом месте», — пояснила актриса.

О возможной покупке Джоли этого поместья стало известно в марте 2017 года. Агенты, занимающиеся продажей, хотели получить за него 25 миллионов долларов. Они предложили владельцам участок площадью около гектара, на котором располагается особняк с шестью спальнями и десятью ванными комнатами, а из окон открывается вид на океан. На территории есть бассейн, фонтаны, розовый сад и два гостевых дома.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru