Голливудская актриса Анджелина Джоли захотела перевезти детей в Великобританию. Об этом сообщает Mirror.

Уточняется, что 45-летняя звезда вместе с шестью детьми планирует отправиться в Лондон, где она когда-то проводила время с бывшим мужем Брэдом Питтом. Как пояснил источник издания, артистка считает, что там создана идеальная среда для воспитания детей, причем как с культурной точки зрения, так и с образовательной.

Ранее Джоли призналась, что ее беспокоит будущее ее 15-летней темнокожей дочери Захары в США. «Система, которая защищает меня, но не может защитить мою дочь или любого другого мужчину, женщину или ребенка с другим цветом кожи, недопустима. Мы должны продвинуться дальше сочувствия и добрых намерений, мы должны прийти к законам и политике, которые на самом деле направлены против структурного расизма и безнаказанности», — высказалась артистка.

Осенью 2019 года актриса рассказала, что планирует уехать из США, как только дети достигнут совершеннолетия. «Я хочу жить в другой стране и буду, как только моим детям исполнится 18 лет. Сейчас я должна находиться там же, где их отец», — объяснила Джоли. Тогда она не рассказала, куда именно она планирует переезжать, но призналась, что ей всегда нравилась Африка.