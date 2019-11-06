Анджелина Джоли решила навсегда уехать из США

Голливудская актриса Анджелина Джоли планирует уехать из США, как только дети достигнут совершеннолетия. Об этом она рассказала в интервью Harper's Bazaar.

«Я хочу жить в другой стране и буду, как только моим детям исполнится 18 лет. Сейчас я должна находиться там же, где их отец [актер Брэд Питт]», — объяснила Джоли.

Актриса не рассказала, куда именно она планирует переезжать, но призналась, что ей всегда нравилась Африка.

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году. У пары шестеро детей, из них трое приемных. Спустя два года Джоли подала документы на развод. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил старшего сына Мэддокса, однако эта информация не подтвердилась. Пара завершила бракоразводный процесс в апреле 2019 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!