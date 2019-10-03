Анджелина Джоли отказалась снова выходить замуж после развода с Брэдом Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли не планирует вновь выходить замуж после развода с Брэдом Питтом. Об этом сообщает US Weekly.

По словам источника издания, звезда никогда не хотела связывать себя узами брака, однако чувствовала, что Питт оказывает на нее давление в этом вопросе. Теперь же Анджелина наслаждается одинокой жизнью и планирует путешествовать по миру вместе с детьми, добавил собеседник.

Отмечается, что актер рад примирению с бывшей женой. «Он благодарен, что враждебность осталась в прошлом. Сейчас дети для него на первом месте», — поделился источник.

В конце сентября появилась информация о том, что Питт встречается с ювелирным дизайнером и духовной целительницей 50-летней Сат Хари Халса. Впервые артиста заметили с ней год назад на благотворительной акции, организованной группой Red Hot Chili Peppers. Оба никак не комментировали слухи о своем романе.

Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил старшего сына Мэддокса, однако эта информация не подтвердилась. Пара завершила бракоразводный процесс в апреле 2019 года.

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