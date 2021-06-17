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Сын Байдена назвал азиаток желтыми

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Хантер Байден
Хантер Байден
Фото: Tom Brenner / Reuters

Сын президента США Джо Байдена Хантер оказался в центре расистского скандала: в переписке с кузиной Кэролайн Байден он назвал азиаток желтыми. Об этом пишет The New York Post.

Издание уточняет, что переписка датирована январем 2019 года. Она хранилась на ноутбуке, который сын Байдена оставил в ремонтной мастерской. Кэролайн предложила Хантеру познакомить его с одной из своих подруг и сказала, что он может выбрать между иностранкой или соотечественницей. «Я не могу показать тебе гребаную азиатку», — заключила она.

В ответ Хантер написал, что не против встретиться с ассимилированной иностранкой. Затем он добавил, что не приемлет «желтых», имея в виду азиаток.

В апреле стало известно, что на том же ноутбуке были обнаружены фотографии сексуального характера с несовершеннолетними девочками, переписки с ними, а также письма, свидетельствующие о его теневых сделках с компаниями на Украине. Сам Байден-младший заявил о возможной причастности России к обнаруженным документам, но признался, что не помнит, завозил ли ноутбук в ремонт в Делавэре.

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