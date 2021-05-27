В США рассказали о возможной встрече Байдена с Юрием Лужковым

В США рассказали о том, что в 2015 году тогдашний вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден встречался в ресторане с деловыми партнерами своего сына Хантера из Украины, России и Казахстана. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на письмо, направленное Байдену-младшему, украинским бизнесменом Вадимом Пожарским, который в то время занимал должности советника совета директоров и директора по международному развитию Burisma Group.

По данным американского здания, Хантер заранее предупредил гостей о том, что на встрече в элитном заведении Вашингтона будет присутствовать его отец. В списке гостей, составленном за три недели до мероприятия, значились бывший мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга Елена Батурина. Отмечается, что на встречу также был приглашен председатель крупнейшего банка Казахстана «Казкоммерцбанка».

Ранее Хантер признал, что смог получить высокооплачиваемую работу в правлении украинской газодобывающей компании Burisma благодаря своей фамилии. При этом Байден-младший подчеркнул, что в момент одобрения его кандидатуры у него не было никакого релевантного опыта в сфере энергетики.