Писк от неизвестного устройства на борту перепугал пилотов пассажирского самолета

PYOK: Самолет United Airlines экстренно сел в США из-за писка на борту

Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines экстренно сел в международном аэропорту США из-за писка от неизвестного устройства на борту. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел утром 18 апреля во время рейса из Чикаго в Нью-Йорк. Постоянный писк во время полета Boeing 737MAX настолько перепугал пилотов, что они предположили появление взрывного устройства. «У нас тут проблема. Мы слышим последовательные сигналы, указывающие на наличие подозрительного предмета. Нам придется рассматривать это как потенциальную бомбу. Нам нужно изменить курс и уладить ситуацию», — доложил один из пилотов диспетчерам.

Воздушное судно перенаправили в Питтсбург, аварийная посадка прошла успешно. Однако экипаж не стал дожидаться подгона к фюзеляжу трапа и велел всем пассажирам эвакуироваться по надувным аварийным трапам. Расследование происшествия продолжается. На данный момент версия о наличии опасного устройства была исключена.

