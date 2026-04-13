15:02, 13 апреля 2026

Пассажирский самолет без разрешения пролетел над крышами жилых домов и попал на видео

PYOK: Самолет Icelandair совершил полет на низкой высоте над домами в Исландии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Пассажирский самолет авиакомпании Icelandair совершил полет на низкой высоте в Исландии без разрешения и попал на видео. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 11 апреля во время рейса из Франкфурта, Германия, в Рейкьявик. Boeing 757 пролетел над крышами жилых домов острова Вестманнаэйяр. Жители района заявили, что при этом их дома начали трястись.

Выяснилось, что борт по заданной траектории направил командир воздушного судна (КВС), который выполнял свой последний авиарейс перед выходом на пенсию. Мужчина был родом из Вестманнаэйяра и совершил низковысотный пролет в знак уважения к своим корням. Однако авиаперевозчик не оценил маневр, который был выполнен без его ведома и согласия, и подал на КВС заявление в полицию. «Мы серьезно займемся этим вопросом», — заявила главный летчик Icelandair Линда Гуннарсдоттир.

Уточняется, что из-за гор точная высота, на которой находился лайнер, осталась неизвестной.

Ранее пассажирский самолет едва не столкнулся с грузовиками в аэропорту США. Пилоты Airbus A321neo были вынуждены резко прекратить разгон перед взлетом.

    Последние новости

    Кремль отказался поздравить Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

    Стало известно о предупреждениях о БПЛА в Эстонии

    Водители мототакси избили туристов в Таиланде и попали на видео

    Назван ключевой источник террористической опасности на Черном море

    В России оценили планы Украины перехватывать «Орешник» в космосе

    Продюсер назвал дату возвращения Пугачевой в Россию

    Российские войска ликвидировали украинского подполковника-националиста

    Названа незаметно ухудшающая осанку привычка

    Иран выступил с серьезным предупреждением

    Адвоката и юриста обвинили в хищении 41 миллиона рублей у известного российского блогера

    Все новости
