Пассажирский самолет без разрешения пролетел над крышами жилых домов и попал на видео

PYOK: Самолет Icelandair совершил полет на низкой высоте над домами в Исландии

Пассажирский самолет авиакомпании Icelandair совершил полет на низкой высоте в Исландии без разрешения и попал на видео. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 11 апреля во время рейса из Франкфурта, Германия, в Рейкьявик. Boeing 757 пролетел над крышами жилых домов острова Вестманнаэйяр. Жители района заявили, что при этом их дома начали трястись.

Выяснилось, что борт по заданной траектории направил командир воздушного судна (КВС), который выполнял свой последний авиарейс перед выходом на пенсию. Мужчина был родом из Вестманнаэйяра и совершил низковысотный пролет в знак уважения к своим корням. Однако авиаперевозчик не оценил маневр, который был выполнен без его ведома и согласия, и подал на КВС заявление в полицию. «Мы серьезно займемся этим вопросом», — заявила главный летчик Icelandair Линда Гуннарсдоттир.

Уточняется, что из-за гор точная высота, на которой находился лайнер, осталась неизвестной.

