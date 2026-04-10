18:36, 10 апреля 2026

Пассажирский самолет едва не столкнулся с грузовиками в аэропорту США

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Rick Wilking / Reuters

Пассажирский самолет авиакомпании Frontier Airlines едва не столкнулся с грузовиками во время подготовки к взлету в аэропорту США. Об этом сообщил портал SimpleFlying.

Инцидент произошел 8 апреля в воздушной гавани Лос-Анджелеса. Когда лайнер лоукостера с пассажирами на борту начал выруливать на взлетно-посадочную полосу (ВПП), чтобы начать вылет в Атланту, путь ему преградили две грузовые машины.

Пилоты Airbus A321neo были вынуждены прекратить разгон, о чем предупредили диспетчеров. «Все произошло так быстро, мы оба просто воскликнули: "Черт возьми!", и резко затормозили. Возможно, придется позвонить бортпроводникам, чтобы убедиться, что все в порядке в задней части самолета», — доложил член экипажа наземной службе воздушной гавани.

После этого судно продолжило разбег на ВПП, затем взлетело. Расследование инцидента продолжается. Предварительно, транспортные средства не были оснащены датчиками движения и оказались «невидимы» для диспетчерской службы авиагавани.

Ранее пилот прервал разгон по взлетной полосе со словами «аллигатор сидит на двух лапах». Инцидент произошел с лайнером авиакомпании Delta в США.

