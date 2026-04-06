18:10, 6 апреля 2026

Пилот прервал разгон по взлетной полосе со словами «аллигатор сидит на двух лапах»

Аллигатор заполз на территорию аэропорта в США и сорвал вылет самолета Delta
Алина Черненко

Фото: Kevin Carter / Getty Images

Аллигатор заполз на территорию аэропорта штата Джорджия, США, и сорвал вылет самолета. Об этом пишет портал WDSU.

По данным источника, инцидент произошел с лайнером авиакомпании Delta 20 марта, однако подробности о нем стали известны только сейчас. Аудиозапись переговоров зафиксировала, как пилот сообщил о диком животном возле взлетно-посадочной полосы (ВПП). Из-за этого ему пришлось прервать разгон. «Шестифутовый аллигатор сидит на двух лапах», — такими словами описал он проблему диспетчеру.

Через несколько минут после получения информации об аллигаторе службы аэропорта благополучно прогнали хищника за пределы воздушной гавани. Вскоре ее работа возобновилась. О пострадавших не сообщается.

Ранее в другом аэропорту США дикий койот сорвал рейс пассажирского самолета авиакомпании JetBlue. После столкновения с животным на ВПП пилоты решили развернуться в воздухе.

    Последние новости

    Иран дал ответ на предложение США о прекращении огня

    Телеведущая вернулась на работу после похищения 84-летней матери и обратилась к зрителям

    США назвали перемирие с Ираном лишь одной из многих идей сделки

    Тысячи домов в европейской стране лишились света

    Буланова заявила о нежелании рожать детей

    Урон репутации США из-за ударов Ирана по военной технике оценили

    Раскрыта судьба обвиняемых в хищении 16 миллионов в российской военно-космической академии

    «Радиостанции Судного дня» пообещала «пополнение» и «возрастание»

    Топливо в Германии подорожало до новых максимумов

    Все новости
