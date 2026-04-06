Пилот прервал разгон по взлетной полосе со словами «аллигатор сидит на двух лапах»

Аллигатор заполз на территорию аэропорта в США и сорвал вылет самолета Delta

Аллигатор заполз на территорию аэропорта штата Джорджия, США, и сорвал вылет самолета. Об этом пишет портал WDSU.

По данным источника, инцидент произошел с лайнером авиакомпании Delta 20 марта, однако подробности о нем стали известны только сейчас. Аудиозапись переговоров зафиксировала, как пилот сообщил о диком животном возле взлетно-посадочной полосы (ВПП). Из-за этого ему пришлось прервать разгон. «Шестифутовый аллигатор сидит на двух лапах», — такими словами описал он проблему диспетчеру.

Через несколько минут после получения информации об аллигаторе службы аэропорта благополучно прогнали хищника за пределы воздушной гавани. Вскоре ее работа возобновилась. О пострадавших не сообщается.

Ранее в другом аэропорту США дикий койот сорвал рейс пассажирского самолета авиакомпании JetBlue. После столкновения с животным на ВПП пилоты решили развернуться в воздухе.