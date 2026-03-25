18:02, 25 марта 2026

Дикое животное сорвало рейс пассажирского самолета в США

Самолет JetBlue столкнулся с койотом при взлете в аэропорту Род-Айленда
Алина Черненко

Фото: Mike Segar / Reuters

Дикий койот сорвал рейс пассажирского самолета авиакомпании JetBlue в аэропорту США. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел в штате Род-Айленд во вторник, 24 марта. После столкновения с животным на взлетно-посадочной полосе пилоты Airbus A320 решили развернуться в небе и вернуться в воздушную гавань, чтобы специалисты осмотрели борт на предмет возможных повреждений.

«Мы были в воздухе около 10-15 минут, а затем пилот вышел на связь и сказал: "Это экипаж. Кто-нибудь слышал глухой удар? Мы столкнулись с койотом"», — рассказала Эрин Дрозда, пассажирка, пропустившая из-за столкновения свой рейс в Коста-Рику.

По ее словам, в аэропорту лайнер встретили пожарные, полицейские и сотрудники скорой помощи. Они поднялись в салон, чтобы убедиться, что никто не пострадал. Затем пассажирам пришлось покинуть борт, чтобы технический персонал произвел его осмотр. Позже самолет благополучно вылетел в Нью-Йорк.

Ранее вылетевший в Баку самолет столкнулся с птицей и вернулся в аэропорт Шереметьево. Перед посадкой лайнер некоторое время находился в зоне ожидания.

