16:58, 22 марта 2026

Вернувшийся в российский аэропорт самолет столкнулся с птицей

Вылетевший в Баку самолет столкнулся с птицей и вернулся в Шереметьево
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Вернувшийся в московский аэропорт Шереметьево самолет столкнулся с птицей вскоре после взлета. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Борт вылетел из российской воздушной гавани в Баку (Азербайджан) 22 марта в 8:15. Уточняется, что самолет еще не успел набрать высоту, как столкнулся с птицей в районе Спасска-Рязанского. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево. Перед посадкой лайнер некоторое время находился в зоне ожидания, за это время было сброшено топливо.

В итоге пилоты посадили самолет в 12:09 и самостоятельно зарулили на место стоянки. При этом параметры обоих двигателей были в норме. В авиакомпании уточнили, что борту потребовалась дополнительная техническая проверка, в связи с чем рейс был выполнен на резервном транспортном средстве, которое вылетело из московского аэропорта в 15:56.

Ранее сообщалось, что вылетевший в Баку самолет вернулся в Шереметьево из-за проблем с двигателем. Уточнялось, что в результате никто не пострадал.

