12:37, 22 марта 2026

Самолет вернулся в российский аэропорт из-за проблемы с двигателем

Самолет из Баку аварийно сел в Шереметьево из-за неисправности двигателя
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пассажирский самолет аварийно сел в московском аэропорту Шереметьево из-за проблемы с двигателем. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Известно, что борт отправился из российского города в азербайджанский Баку в 8:00 по московскому времени, но вернулся в Шереметьево из-за неисправности двигателя.

Уточняется, что авиасудно благополучно приземлилось в столице России в 12:10. Никто не пострадал.

Ранее самолет из Египта с россиянами на борту аварийно сел в московском аэропорту. У борта отказал триммер и автопилот.

