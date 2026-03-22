Самолет вернулся в российский аэропорт из-за проблемы с двигателем

Самолет из Баку аварийно сел в Шереметьево из-за неисправности двигателя

Пассажирский самолет аварийно сел в московском аэропорту Шереметьево из-за проблемы с двигателем. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Известно, что борт отправился из российского города в азербайджанский Баку в 8:00 по московскому времени, но вернулся в Шереметьево из-за неисправности двигателя.

Уточняется, что авиасудно благополучно приземлилось в столице России в 12:10. Никто не пострадал.

Ранее самолет из Египта с россиянами на борту аварийно сел в московском аэропорту. У борта отказал триммер и автопилот.