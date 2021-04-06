Сын Байдена сознался в получении работы на Украине из-за фамилии

Сын президента США Джо Байдена Хантер признал, что смог получить высокооплачиваемую работу в правлении украинской газодобывающей компании Burisma благодаря своей фамилии. Об этом он рассказал в интервью «Би-би-си».

При этом Хантер подчеркнул, что в момент одобрения его кандидатуры у него не было никакого релевантного опыта в сфере энергетики. Отвечая на обвинения в кумовстве и коррупции сын политика заявил, что фамилия, которая досталась ему от отца, воспринимается как «синоним демократии и прозрачности».

Он также высказал мнение, что для компании его фамилия была равноценна сокровищу. По его мнению, в Burisma его кандидатуру встретили радушно из-за того, что компания хотела «создать оплот» против якобы имевшей место «российской агрессии».

«Они знали, что им нужно расширяться на международном уровне и в других секторах, и в целях диверсификации и самозащиты... Имя Байдена — синоним демократии и прозрачности, — заключил Байден-младший. — Вот почему я сказал, что для них это [равнозначно] золоту».

Ранее сын президента США признался, что потратил деньги, полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma, на алкоголь и наркотики. При этом он отметил, что не считает неэтичным начало своей работы в Burisma, когда Джо Байден занимал пост вице-президента США. Политическая карьера его отца помогла ему, однако, по его словам, ни он, ни его отец «не сделали ничего противозаконного», особенно в том, что касается Burisma.

Хантер Байден в прошлом неоднократно привлекал внимание прессы и оппонентов отца из Республиканской партии США. В первую очередь это было связано с обнаружением новых улик по делу работавшей на Украине нефтегазовой компании Burisma.

В ней Байден-младший занимал пост члена совета директоров в то время, как Байден-старший был вице-президентом в администрации бывшего главы Белого дома Барака Обамы. В декабре 2020-го министерство юстиции США в рамках расследования налоговых дел Хантера Байдена заинтересовалось его связями с украинской стороной.