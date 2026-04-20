13:19, 20 апреля 2026

В Кремле рассказали о поиске диалога с Европой

Виктория Кондратьева

Фото: Yves Herman / Reuters

Россия не отказывалась от диалога с Европой и всегда открыта к нему, но чаще всего не находит взаимности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что Москве импонируют заявления некоторых европейских политиков о готовности к прагматичному диалогу с Российской Федерацией, комментируя победу партии бывшего президента Болгарии Румена Радева на парламентских выборах.

При этом он назвал преждевременным вывод о смене общего европейского климата в отношении России. «Мы видим, что из Брюсселя идут заявления совсем иного характера», — заключил пресс-секретарь.

Ранее Песков прокомментировал тему использования российских энергоресурсов для выпуска вооружений в странах Европейского союза. Журналист указал, что европейская промышленность использует российский газ при производстве беспилотников и ракет, которые потом летят на Россию. В ответ представитель Кремля заявил, что, помимо Европы, в мире производится много оружия.

