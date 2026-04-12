22:39, 12 апреля 2026

Песков высказался об использовании энергоресурсов России для выпуска оружия в ЕС

Песков: Помимо Европы в мире производится много оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал тему использования российских энергоресурсов для выпуска вооружений в странах Европейского союза (ЕС). Соответствующее заявление он сделал в комментарии автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Журналист указал, что европейская промышленность использует российский газ при производстве беспилотников и ракет, которые потом летят в Россию. В ответ представитель Кремля заявил, что, помимо Европы, в мире производится много оружия.

«И источники энергоресурсов, в принципе, можно по пальцам посчитать, их не так много. Это сложный такой экономический процесс. Но оружие производится и будет производиться», — отметил он, добавив, что страны ЕС найдут способ получить газ. Песков подчеркнул, что главное для России — принимать меры по обеспечению своей безопасности.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен признал, что ЕС на сегодняшний день получает около десяти процентов своего газа из России. По его словам, ЕС будет импортировать энергоресурсы из США, Норвегии, Алжира, Канады и Азербайджана.

