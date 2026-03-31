Экономика
21:06, 31 марта 2026

В ЕС признались в получении газа из России

Еврокомиссар Йоргенсен: ЕС получает около 10 процентов своего газа из России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) на сегодняшний день получает около 10 процентов своего газа из России. Об этом по итогам встречи глав минэнерго стран ЕС рассказал еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, передает РИА Новости.

«Мы находимся в процессе замены российского газа, и мы сократили его долю с 45 процентов до порядка 10 процентов в настоящий момент. В будущем мы доведем эту цифру до нуля», — пообещал он.

По его словам, ЕС будет импортировать энергоресурсы из США, Норвегии, Алжира, Канады и Азербайджана.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европа продолжает «стрелять в ногу своим избирателям», отказываясь от российских энергоресурсов.

    Последние новости

    «Такое невозможно без согласия НАТО». Дроны ВСУ ударили по России с территории Прибалтики. Какую роль сыграл в этом альянс?

    Президент Болгарии пожаловалась на «неадекватное» соглашение с Украиной

    Зеленскому и Каллас сделали зловещее предсказание

    Changan начнет производство популярного седана в Казахстане

    Сборная России не забила пенальти и сыграла вничью с Мали

    Премьер страны ЕС раскритиковал Зеленского

    Иран сообщил об ударе по американским пилотам

    Нетаньяху рассказал о «новых союзах» против Ирана

    МИД Ирана высказался о прекращении огня и выдвинул требование

    ВСУ ударили по трем регионам России

    Все новости
