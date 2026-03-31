В ЕС признались в получении газа из России

Европейский союз (ЕС) на сегодняшний день получает около 10 процентов своего газа из России. Об этом по итогам встречи глав минэнерго стран ЕС рассказал еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, передает РИА Новости.

«Мы находимся в процессе замены российского газа, и мы сократили его долю с 45 процентов до порядка 10 процентов в настоящий момент. В будущем мы доведем эту цифру до нуля», — пообещал он.

По его словам, ЕС будет импортировать энергоресурсы из США, Норвегии, Алжира, Канады и Азербайджана.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европа продолжает «стрелять в ногу своим избирателям», отказываясь от российских энергоресурсов.