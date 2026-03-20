В Кремле сделали заявление об отказе Европы от российских энергоресурсов

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:34, 20 марта 2026

Песков: Европа стреляет в ногу своим избирателям, отказываясь от энергоресурсов
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Европа продолжает «стрелять в ногу своим избирателям», отказываясь от российских энергоресурсов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Европейцы продолжают стрелять себе в ногу, точнее в ногу своих избирателей», — сказал он.

Уточняется, что таким образом Песков прокомментировал заявление главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен относительно закупок российского газа. Представитель Кремля также добавил, что Россия должна и будет делать то, что соответствует ее интересам и выгоде.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европе нужно признать свои ошибки и сменить руководство Евросоюза. Он также отметил, что она должна пересмотреть свою политику в отношении России на фоне затяжного энергетического кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok