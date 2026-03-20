В Кремле сделали заявление об отказе Европы от российских энергоресурсов

Песков: Европа стреляет в ногу своим избирателям, отказываясь от энергоресурсов

Европа продолжает «стрелять в ногу своим избирателям», отказываясь от российских энергоресурсов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Европейцы продолжают стрелять себе в ногу, точнее в ногу своих избирателей», — сказал он.

Уточняется, что таким образом Песков прокомментировал заявление главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен относительно закупок российского газа. Представитель Кремля также добавил, что Россия должна и будет делать то, что соответствует ее интересам и выгоде.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европе нужно признать свои ошибки и сменить руководство Евросоюза. Он также отметил, что она должна пересмотреть свою политику в отношении России на фоне затяжного энергетического кризиса.