09:53, 20 марта 2026

Дмитриев: Европе нужно сменить руководство ЕС и отказаться от русофобии
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Европе нужно признать свои ошибки, сменить руководство Европейского союза (ЕС) и пересмотреть свою политику в отношении России. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Уточняется, что Дмитриев прокомментировал пост FT Energy, где отмечается, что Европе необходимо уже сейчас готовиться к затяжному энергетическому кризису.

«Я же говорил. Европе необходимо признать свои стратегические энергетические и геополитические ошибки, искупить вину, сменить руководство ЕС и отказаться от русофобского подхода», — написал он.

По словам спецпредставителя российского лидера, разрушительное энергетическое цунами скоро опустошит Европу. Он также подчеркнул, что Европе для выживания необходима Россия.

Ранее Дмитриев призвал Европу к решению проблем с газом. Он отметил, что на фоне истощения его запасов необходимы умные стратегические решения, а не тревога.

    Последние новости

    «Если дело дойдет до крайностей». Иран сочли способным стереть с лица Земли две страны и обрушить мировую экономику

    ФСБ предотвратила теракт против российского чиновника

    В России заметили угрозу рецессии

    Дмитриев призвал ЕС признать ошибки и сменить руководство

    В Крыму обратились к президенту Турции после высказанной позиции по полуострову

    Макаревичу пришлось прятаться под лестницей из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Россиянин лишился 3 миллионов рублей из-за пенальти на 90-й минуте в матче Лиги чемпионов

    Комик с неизлечимой формой рака расправился с тестем и попытался застрелить жену

    Израиль ударил по Сирии

    Зеленский подставил Мерца на саммите лидеров ЕС

    Все новости
