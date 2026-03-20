Дмитриев: Европе нужно сменить руководство ЕС и отказаться от русофобии

Европе нужно признать свои ошибки, сменить руководство Европейского союза (ЕС) и пересмотреть свою политику в отношении России. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Уточняется, что Дмитриев прокомментировал пост FT Energy, где отмечается, что Европе необходимо уже сейчас готовиться к затяжному энергетическому кризису.

«Я же говорил. Европе необходимо признать свои стратегические энергетические и геополитические ошибки, искупить вину, сменить руководство ЕС и отказаться от русофобского подхода», — написал он.

По словам спецпредставителя российского лидера, разрушительное энергетическое цунами скоро опустошит Европу. Он также подчеркнул, что Европе для выживания необходима Россия.

Ранее Дмитриев призвал Европу к решению проблем с газом. Он отметил, что на фоне истощения его запасов необходимы умные стратегические решения, а не тревога.