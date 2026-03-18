Дмитриев призвал Европу к стратегическим решениям по газу

Дмитриев: На фоне истощения запасов газа Европе нужны стратегические решения

На фоне истощения запасов газа в Европе нужны умные стратегические решения, а не тревога. Об этом заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.

«Предупреждал их. Тревога не помогает. Помогают умные стратегические решения», — призвал к действиям политик.

Ранее издание Politico писало, что в странах Европы растет беспокойство из-за низкого уровня запасов газа на фоне энергетического кризиса, вызванного военным конфликтом на Ближнем Востоке.