17:35, 18 марта 2026

В Европе стало расти беспокойство из-за запасов газа

Politico: В Европе растет беспокойство из-за низкого уровня запасов газа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В странах Европы растет беспокойство из-за низкого уровня запасов газа на фоне энергетического кризиса, вызванного военным конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Politico.

«Растет тревога по поводу необычайно низкого уровня запасов газа в Европе, поскольку война в Иране грозит спровоцировать конфликт между странами из-за сокращающихся мировых поставок энергоносителей», — говорится в публикации.

По данным издания, представители правительства и лоббисты отрасли предупреждают, что одновременные попытки европейских стран восполнить запасы газа без смягчения правил приведут к росту спроса и позволят трейдерам воспользоваться резким подъемом цен.

Ранее стало известно, что Иран приостановил эксплуатацию участков газового месторождения Парс. Уточняется, что была совершена атака на объекты нефтегазовой промышленности — нефтеперерабатывающий завод и нефтехимический комплекс «Эселуйе», а также крупнейшее в мире месторождение газа «Южный Парс».

