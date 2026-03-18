16:46, 18 марта 2026

Иран приостановил работу газового месторождения после ударов США и Израиля

Вячеслав Агапов

Фото: Reuters Photographer / Reuters

Иран приостановил эксплуатацию участков газового месторождения Парс. Об ударах США и Израиля по югу страны сообщает агентство Tasnim.

По данным источников, удары были нанесены по объектам нефтегазовой промышленности — нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) и нефтехимическому комплексу «Эселуйе», а также крупнейшему в мире месторождению газа «Южный Парс».

Обстрел стал первой крупной атакой на иранскую энергетическую инфраструктуру с момента начала конфликта, сообщает Bloomberg. После ударов биржевые цены на нефть и природный газ в Европе подскочили на торгах. Южный Парс поставляет газ в Турцию, а остановка на «Эселуйе» может ограничить поставки конденсата для нефтехимии.

Материалы по теме:
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США. Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
16 июня 2023

Южный Парс поставляет газ в Турцию, более 10 процентов топлива, что поступает в республику, иранского происхождения. Сейчас же Иран заявил о поражении участков 3,4,5 и 6 месторождений. Власти пообещали предпринять ответные меры за атаку по энергетической инфраструктуре и опубликовали список аналогичных объектов в Персидском заливе, которые «стали прямыми и законными целями» после атаки на Южный Парс. В список вошли нефтеперерабатывающий завод Рас-Лаффан и нефтехимический комплекс Mesaieed в Катаре, нефтеперерабатывающий завод Самреф и нефтехимический комплекс Джубайль в Саудовской Аравии, а также газовое месторождение Аль-Хосн в ОАЭ.

По данным биржи ICE Futures Europe, нефть марки Brent подорожала на 5 процентов до 108,6 доллара за баррель, а европейский газ по индексу хаба TTF подскочил в цене на 7,9 процента.

Аналитики МЭА считают, что серьезные перебои с производством сжиженного природного газа (СПГ) на заводе гиганта Qatar Energy в городе Рас-Лаффан могут ударить по мировому рынку полупроводников. Этот редкий газ активно используется в ряде ключевых отраслей — от производства медицинского оборудования до ракетостроения и выпуска полупроводников. Объявленный на катарском предприятии форс-мажор может привести к нехватке гелия, который является побочным продуктом добычи газа.

