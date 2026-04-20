Недовольный парадом Победы российский бренд закрыл бутик перед 9 Мая

Российский бренд Monochrome закрыл бутик на реставрацию перед 9 Мая в Москве

Российский бренд Monochrome, который оказался недоволен парадом Победы в Москве, закрыл бутик перед 9 Мая. Сообщение опубликовано в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) компании.

Речь идет о закрытии магазина на Малой Никитской улице. По словам представителей марки, торговая точка закрывается на полную реставрацию с целью полностью изменить дизайн помещения. При этом они не уточнили сроки открытия обновленного бутика.

«Что касается сроков, то стройка, особенно в нашем случае, когда мы вникаем в каждую деталь, вещь весьма непредсказуемая, и указания точных дат открытия мы предпочли бы избегать», — пояснили авторы поста.

В прошлом году Monochrome угодил в скандал из-за недовольства перекрытием дорог в Москве 7 и 9 мая. Известно, что в столице в упомянутые даты закроют торговые точки, которые располагаются на пути следования парада Победы. Представители бренда, в свою очередь, возмутились требованием закрыть бутик Monochrome. «Всем плевать на чужой бизнес. Ноу комментс, как говорится», — говорилось в публикации.