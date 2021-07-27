Британский телеведущий поселился у коллеги Дэвида Бекхэма

Британский телеведущий и бывший игрок в крикет Эндрю Флинтофф решил поселиться в бывшем особняке английского футболиста Фила Невилла, который получил должность в американском клубе «Интер Майами». Команда принадлежит группе инвесторов, возглавляемой Дэвидом Бекхэмом, сообщает The Sun со ссылкой на источник.

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Флинтофф приобрел роскошный дом в графстве Чешир на северо-западе Англии. Он отдал за жилье менее 5,2 миллиона фунтов стерлингов (более 535 миллионов рублей). Телеведущий и коллега Бекхэма заключили сделку в течение нескольких недель. Продажа объекта связана с переездом Невилла в США, где его назначили главным тренером «Интер Майами».

Флинтофф поселился в особняке вместе с супругой Рэйчел и четырьмя детьми. В их распоряжении оказались шесть спален, бассейн, тренажерный зал, кинотеатр, подземная парковка, облицованная стальными пластинами комната и терраса. По данным источника, подписание документов прошло без проблем, а Флинтоффу удалось сэкономить. «Он получил его немного дешевле. Сделка прошла гладко, потому что Фредди и Фил — друзья», — уточнил приближенный к спортсменам.

В феврале 2021 года от своей недвижимости решил избавиться звезда «Манчестер Юнайтед» и главный тренер национальной сборной Уэльса Райан Гиггз — он выставил на продажу особняк в пригороде Манчестера. Изначально футболист планировал выручить от сделки три миллиона фунтов стерлингов (на тот момент более 311 миллионов рублей), однако не смог найти покупателя и снизил цену.