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Звезда «Манчестер Юнайтед» решил продать дом с картонным Джастином Бибером

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Фото: Globallookpress.com

Звезда «Манчестер Юнайтед» и нынешний главный тренер национальной сборной Уэльса Райан Гиггз решил продать свой особняк в пригороде Манчестера. В одной из спален дома стоит фигура канадского поп-исполнителя Джастина Бибера. Об этом сообщает The Sun.

От продажи объекта Гиггз планирует выручить три миллиона фунтов стерлингов (более 311 миллионов рублей). Оказалось, что футболист не может найти покупателя на дом с января 2019 года. Теперь для ускорения процесса он снизил цену на 500 тысяч фунтов стерлингов (около 52 миллионов рублей).

По данным издания, потенциальных владельцев могут отпугнуть интерьеры некоторых комнат. Так, внимание журналистов привлекла одна из спален особняка. Там находится кровать, напротив которой стоит вырезанная из картона фигура Джастина Бибера в полный рост. Другая особенность здания — столовая и кинотеатр, где мебель покрыта мягкой ярко-фиолетовой тканью.

В общей сложности поместье занимает территорию площадью более 620 квадратных метров. В доме находятся пять спален, каждая из которых соединена с собственной ванной комнатой, а также кухня, гостиная, столовая, тренажерный зал, домашний кинотеатр и крытый бассейн. Одна из комнат имеет выход на балкон, откуда открывается потрясающий вид на прилегающую территорию.

Гиггз играл за английский клуб «Манчестер Юнайтед» на протяжении всей карьеры и провел за него 963 официальных матча. Вместе с командой он 13 выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), два раза Лигу чемпионов, а также Суперкубок УЕФА. В 2014 году футболист завершил карьеру занял должность ассистента главного тренера клуба. Спустя четыре года Гиггз возглавил сборную Уэльса.

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