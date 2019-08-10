Райан Гиггз рассказал о пользе пинков для футболистов

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз посоветовал тренерам и футболистам «Манчестер Юнайтед» оказывать физическое воздействие на игрока манкунианцев Поля Погба. Об этом сообщает Evening Standart.

«Пинайте его на тренировках. Но этого больше не происходит, такие методы уходят в прошлое. Я не говорю пинать всех подряд, но так Криштиану Роналду стал лучше. Поул Скоулз дал бы ему пинка, если бы он слишком много возился с мячом», — рассказал Гиггз.

Погба выступал за МЮ с 2011 по 2012 год, после чего ушел в «Ювентус». В команду из Манчестера француз вернулся в 2016-м, заключив шестилетний контракт. В прошлом сезоне полузащитник стал лучшим в клубе по забитым мячам (13) и результативным передачам (9) в матчах АПЛ.

Гиггз выступал за МЮ на протяжении всей профессиональной карьеры: с 1990 по 2014 год. Вместе со Скоулзом и Роналду он защищал цвета команды из Манчестера с 2003 по 2009 год.

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