Известный футболист отремонтирует дом из-за высокого роста

Известный валлийский футболист, игрок клубов «Реал Мадрид» и «Тоттенхэм Хотспур» Гарет Бейл (Gareth Bale) решил отремонтировать дом и добавить к нему еще один этаж из-за своего высокого роста. Бейл хочет расширить пространство, чтобы не ударяться головой о перекрытия, сообщает Daily Mail.

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Бейл, рост которого достигает более шести футов (около 186 сантиметров) вместе с женой Эммой Рис-Джонс (Emma Rhys-Jones) подал заявку на увеличение площади особняка в валлийском городе-графстве Вейл-оф-Гламорган. Супруги хотят обустроить на новом этаже спальню, ванную комнату, гардеробную, кабинет и пристроить веранду. По проекту, высота потолков в комнате увеличится на два метра. В ближайший месяц местная администрация вынесет решение по заявке. На данный момент неизвестно, во сколько семье обойдется перестройка.

По информации издания, особняк стоимостью четыре миллиона фунтов стерлингов (боле 407 миллионов рублей) находится в поместье, в саду которого Бейл оборудовал собственное поле для гольфа. По заказу футболиста, на участке спроектировали точные копии трех знаменитых лунок — 17-ой лунки поля TPC Sawgrass в Понте-Ведра-Бич в американском штате Флорида, восьмой лунки гольф-клуба в городе Трун на западе Шотландии, и 12-ой из клуба в городе Огаста штата Джорджия в США.

В июне 2020 года бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм и его супруга, экс-вокалистка Spice Girls Виктория Бекхэм решили построить на территории семейного поместья в английском Котсуолде еще один дом — так называемую «квартиру для бабушки». Супруги планировали размещать там приезжающих в гости друзей и родственников и оборудовать для них кухню, ванную комнату и спальню.

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