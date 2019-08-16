В отношениях Зидана и Бэйла все изменилось

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что снова рассчитывает на нападающего Гарета Бэйла. Слова специалиста приводит SkySports.

«Казалось, что Бэйл уйдет, однако он с нами. Динамика меняется, все меняется. Теперь я снова рассчитываю на него», — заявил французский тренер. Он отметил, что валлиец остается важным игроком для команды, а также выразил надежду на то, что все игроки заставят его испытывать трудности при выборе стартового состава.

В июле Зидан выразил надежду на то, что Бэйл в скором времени покинет клуб. Это заявление разозлило агента валлийца Джонатана Барнетта, который посчитал, что тренер опозорился. Сообщалось о переговорах Бэйла с китайским клубом «Цзянсу Сунин», однако они провалились.

В сезоне-2018/2019 Бэйл провел 29 матчей в чемпионате Испании. На его счету восемь голов и три передачи. Бэйл перешел в испанский клуб из «Тоттенхэма» в 2013-м. Футболист обошелся сливочным в 100 миллионов евро.

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