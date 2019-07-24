Бэйл отказал китайцам

Валлийский полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл отказался от предложения китайского «Цзянсу Сунин». Об этом с ссылкой на SINA Sport сообщает AS.

Китайская сторона была готова заплатить 30-летнему Бэйлу 34 миллиона евро за два сезона. «Реалу» за игрока предложили 22 миллиона евро. И клуб, и игрок отвергли предложение «Цзянсу Сунин».

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23 июля агент футболиста Джонатан Барнетт заявил, что его клиент готов исключительно на полноценный трансфер. Он отметил, что Бэйл не покинет «Реал» на правах аренды.

22 июля сообщалось о готовности «королевского клуба» расторгнуть контракт с Бэйлом. По информации ESPN, Реал был готов отпустить валлийца, в случае, если бы тот принял предложение из Китая. Об интересе азиатских клубов стало известно 9 июля.

В сезоне-2018/2019 Бэйл провел 29 матчей в чемпионате Испании. На его счету восемь голов и три передачи.

Бэйл перешел в испанский клуб из «Тоттенхэма» в 2013-м. Футболист обошелся сливочным в 100 миллионов евро.

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