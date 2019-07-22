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«Реал» бесплатно отдаст Бэйла китайцам

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Мадридский «Реал» готов бесплатно отпустить нападающего Гарета Бэйла, если тот согласится перейти в один из клубов китайской Суперлиги. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, сливочные так и не получили ни одного предложения о трансфере валлийца от европейских клубов. При этом «Реал» намерен избавиться от Бэйла и в качестве одного из вариантов рассматривают его уход на правах свободного агента. Его контракт действует еще три года.

21 июля главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что надеется на уход Бэйла. Он подтвердил, что форвард также склоняется к такому решению. Агент валлийца Джонатан Барнетт посчитал, что этим высказыванием французский специалист опозорил себя.

Об интересе одного из китайских клубов к Бэйлу сообщалось 9 июля. 29-летнему хавбеку предложили контракт, по которому он будет получать 1,3 миллиона евро в неделю.

Валлиец выступает за «Реал» с 2013 года. Он перешел туда из лондонского «Тоттенхэма» и обошелся мадридцам в 100 миллионов евро.

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