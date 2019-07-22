«Реал» бесплатно отдаст Бэйла китайцам

Мадридский «Реал» готов бесплатно отпустить нападающего Гарета Бэйла, если тот согласится перейти в один из клубов китайской Суперлиги. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, сливочные так и не получили ни одного предложения о трансфере валлийца от европейских клубов. При этом «Реал» намерен избавиться от Бэйла и в качестве одного из вариантов рассматривают его уход на правах свободного агента. Его контракт действует еще три года.

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21 июля главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что надеется на уход Бэйла. Он подтвердил, что форвард также склоняется к такому решению. Агент валлийца Джонатан Барнетт посчитал, что этим высказыванием французский специалист опозорил себя.

Об интересе одного из китайских клубов к Бэйлу сообщалось 9 июля. 29-летнему хавбеку предложили контракт, по которому он будет получать 1,3 миллиона евро в неделю.

Валлиец выступает за «Реал» с 2013 года. Он перешел туда из лондонского «Тоттенхэма» и обошелся мадридцам в 100 миллионов евро.

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