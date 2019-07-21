Зидан понадеялся на уход Бэйла

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможный уход валлийского хавбека Гарета Бэйла. Его слова приводит Sky Sports.

30-летний Бэйл отсутствовал в заявке на товарищеский матч «Реала» против «Баварии», который прошел в США и завершился поражением испанцев со счетом 1:3. «Бэйл не играл, так как он близок к тому, чтобы покинуть клуб», — заявил Зидан после игры.

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«Мы надеемся на его скорый уход. Так будет лучше для всех. Сейчас ведется работа по трансферу Бэйла в новый клуб», — добавил Зидан.

В мае Radioestadio утверждало, что Бэйл рассчитывает получить 17 миллионов отступных в случае досрочного расторжения контракта с мадридцами. СМИ неоднократно сообщали о желании «Реала» избавиться от игрока. В 2013-м он перешел в испанский клуб из «Тоттенхэма» и обошелся сливочным в 100 миллионов евро.

В сезоне-2018/2019 Бэйл провел 29 матчей в чемпионате Испании. На его счету восемь голов и три результативных паса.

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