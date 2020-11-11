Легенда американского баскетбола решил избавиться от своего особняка

Легенда американского баскетбола Шакил О’Нил решил избавиться от своего особняка, расположенного в штате Флорида. Спортсмен пытается продать его с 2018 года и теперь снизил цену до 16,5 миллиона долларов (более 1,2 миллиарда рублей), сообщает FoxBusiness.

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Изначально О’Нил планировал выручить от продажи дома площадью более 2,8 тысячи квадратных метров 28 миллионов долларов, но вскоре опустил цену до 22 миллионов. Такая мера не помогла найти покупателя, и баскетболист снял объявление о продаже. Однако в начале 2020 года О’Нил вновь вернул лот на рынок и назначил цену в 19,5 миллиона долларов, а позже снизил ее еще на три миллиона.

Баскетболист приобрел особняк в 1993 году. Он находится в загородном гольф-клубе Isleworth Golf & Country Club на участке площадью более 1,6 гектара и имеет собственный выход к озеру. Внутри дома располагаются 12 спален, бар с хьюмидором — шкатулкой для хранения сигар, и большая кухня, оборудованная современной техникой. В особняке также установлена система умного дома от компании Crestron. На участке есть гараж на 17 автомобилей, крытая площадка для баскетбола, бассейн с водопадом и лодочный пирс. Агенты, занимающиеся продажей объекта, отметили, что будущие владельцы смогут изменить дизайн дома по своему желанию, и заявили, что готовы помочь в этом.

В мае 2020 года еще одна легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и самый известный баскетболист мира Майкл Джордан отчаялся продать свой шикарный особняк площадью 56 тысяч квадратных футов (пять тысяч квадратных метров) в Чикаго. Он не мог найти покупателей на протяжении восьми лет. Изначально Джордан хотел получить за участок 24 миллиона фунтов стерлингов (на тот момент около 29 миллионов долларов). Однако на аукционе никто не предложил за него даже минимальную сумму в 12 миллионов фунтов стерлингов (на тот момент 14,5 миллиона долларов).

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