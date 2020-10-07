Кэти Перри купила тайный особняк и решила избавиться от него

Американская поп-певица Кэти Перри решила избавиться от особняка в Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США) стоимостью 7,5 миллиона долларов, который она купила меньше двух лет назад. Теперь дом 1960 года постройки выставлен на продажу за восемь миллионов долларов. Об этом пишет Dirt.

Уединенный особняк в стиле ранчо находится в одном из закрытых районов города. Здесь живет множество знаменитостей, например, певица Адель, актеры Дженнифер Лоуренс, Эштон Кутчер и Мила Кунис. Продажа недвижимости в тайном месте, как сообщает The Sun, может быть связана с рождением дочери у артистки и ее партнера — актера Орландо Блума.

Особняк занимает площадь в 410 квадратных метров и вмещает в себя три спальни, каждая из них с собственной ванной комнатой. Столь «маленькие» размеры здания по звездным меркам объяснимы тем, что дом изначально был гостевым.

На первом этаже размещены две спальни, гостиная и столовая с собственными каминами, а также кухня со всей необходимой техникой. Планировка второго этажа строится вокруг главной спальни с открытым балконом, зоной отдыха и двумя гардеробными. Также имеется мансардное помещение, где в настоящее время оборудована домашняя музыкальная студия, однако ее можно переделать под четвертую спальню или тренажерный зал.

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