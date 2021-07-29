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Байден выбрал способ побороть массовую миграцию в США

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Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Развитие экономики и укрепление прав человека в странах Центральной Америки позволит США побороть массовый поток мигрантов на свою территорию. Об этом говорится в «Стратегии борьбы с коренными причинами миграции в Центральной Америки», опубликованной на сайте Белого дома.

В документе сообщается, что администрация президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис выбрала устранение миграционной проблемы «гуманными и справедливыми» способами. Кроме озвученных пунктов, стратегия Белого дома включает: устранение экономического неравенства, борьбу с коррупцией, развитие демократических институтов, уничтожение организованной преступности и борьбу с сексуальным и домашним насилием в странах Центральной Америки. Все эти меры будут направлены на Сальвадор, Гондурас и Гватемалу.

В пояснительной записке к стратегии Байдена — Харрис говорится о достигнутых успехах в иммиграционной политике. Так, по указу вице-президента из американского бюджета было выделено 310 миллионов долларов на устранение последствий стихийных бедствий в указанных странах. Помимо этого, США предоставили Сальвадору, Гватемале и Гондурасу более 10 миллионов доз вакцины против COVID-19. Также Вашингтон учредил некоммерческую организацию для развития частного сектора Центральной Америки, к которой присоединились 12 компаний, вложивших 750 миллионов долларов в помощь 13 миллионам человек.

Ранее Министерство внутренней безопасности США приняло решение возобновить ускоренную депортацию нелегальных мигрантов. В ведомстве подчеркнули, что это законная процедура, которая соответствует «упорядоченной и гуманной» иммиграционной политике Белого дома.

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