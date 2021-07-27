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США решили ускоренно выселять нелегальных мигрантов

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Фото: Eugene Garcia / АР

Власти США решили возобновить ускоренное выселение нелегальных мигрантов. Об этом говорится в заявлении американского министерства внутренней безопасности.

Ведомство уточняет, что ускоренное выселение — это законная процедура по отношению к нарушителям. «Администрация [президента США Джо] Байдена (...) работает над созданием безопасной, упорядоченной и гуманной иммиграционной системы», — сообщает министерство. В решении подчеркивается, что незаконное проникновение в США несет за собой «долгосрочные последствия» для преступников. При этом ведомство заверяет, что продолжит реформировать систему предоставления убежищ мигрантам и улучшать процесс их законного оформления.

Ранее администрация Байдена сообщила об установке новых защитных барьеров на дамбе, построенной на границе с Мексикой. Сооружения должны помочь США защититься от наплыва нелегальных мигрантов. В апреле 2021 года таможенно-пограничная служба США зафиксировала 178 622 мигранта, пересекших границу. Это стало рекордным месячным показателем за последние 20 лет.

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