Мир
 
Последние новости
Россия запретила въезд председателю Европарламента
В России начались длинные майские выходные
Россиянам стал доступен легкий способ добраться до Абхазии
Пресс-секретарь Зеленского уволилась с занимаемой должности
Названо неожиданное свойство авокадо
Патрушев обсудил с советником Байдена возможность саммита России и США
Кладоискатели нашли сведения о тайнике с 10 тоннами золота нацистов
Россиян задумали обязать платить больше за автотюнинг
Считавшегося погибшим в ДТП на Ставрополье ребенка спасли
Ставший гражданином России актер решил избавиться от дома в США
Новости партнеров
Прослушать новость

Мигранты проникли на ранчо американца во время прямого эфира о мигрантах

Перейти в «Мою Ленту»
Изображение: Fox News

Мигранты проникли на ранчо американца, пока он давал интервью о приграничном миграционном кризисе телеканалу Fox News. Об этом сообщает Daily Mail.

Владелец ранчо в штате Техас Джон Сьюэлл (John Sewell) вышел в прямой эфир, чтобы обсудить с ведущей проблемы на южной границе США. Его рассказ был прерван федеральными агентами, которые искали ворвавшихся в его владения мигрантов.

Сьюэлл заявил, что его земля фактически находится «в осаде» из-за ситуации на границе с Мексикой. Для подтверждения своих слов он отметил, что утром того же дня поймал трех мигрантов, которые тайно проникли на его ранчо. На вопрос о дальнейших действиях он ответил, что сразу же вызвал сотрудников погранслужбы.

По словам мужчины, американцы не получают достаточно поддержки от государства для решения проблемы. «Кажется, у этих людей больше прав, чем у нас. Очень жаль, что нам приходится бороться с этим», — отметил Сьюэлл. Он добавил, что местные жители переживают о возможности привлечения их к ответственности за некоторые действия по борьбе с незаконными мигрантами.

28 апреля президент США Джо Байден выступил перед Конгрессом. В своей речи он, в частности, заявил о необходимости закончить «изнурительную войну с миграцией» и предложил план, включающий восьмилетний путь к гражданству для иммигрантов без документов, отмечает Daily Mail. На сегодняшний в США насчитывается более 11 миллионов жителей, незаконно проникших на территорию страны.

С 19 февраля Вашингтон приступил к первому этапу программы, «направленной на восстановление безопасной и упорядоченной обработки документов на юго-западной границе». В ее рамках мигрантам помогают оформить виртуальную регистрацию, после чего разрешают пересечь границу. При этом рассмотрения своих запросов и судебных слушаний мигранты теперь ждут на территории Штатов, а не Мексики, как это было при экс-президенте США Дональде Трампе. До этого Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'We're under siege here': Texas rancher's interview with Fox over border crisis is disrupted by federal agents chasing migrants on his property as he reveals he caught three himself before breakfast
Доминикана решила отгородиться от Гаити стеной
Беременная женщина подожгла себя в лагере для мигрантов и попала под следствие
После 100 дней в роли президента США Байден приблизился к антирекорду Трампа