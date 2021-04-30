Мигранты проникли на ранчо американца во время прямого эфира о мигрантах

Мигранты проникли на ранчо американца, пока он давал интервью о приграничном миграционном кризисе телеканалу Fox News. Об этом сообщает Daily Mail.

Владелец ранчо в штате Техас Джон Сьюэлл (John Sewell) вышел в прямой эфир, чтобы обсудить с ведущей проблемы на южной границе США. Его рассказ был прерван федеральными агентами, которые искали ворвавшихся в его владения мигрантов.

Сьюэлл заявил, что его земля фактически находится «в осаде» из-за ситуации на границе с Мексикой. Для подтверждения своих слов он отметил, что утром того же дня поймал трех мигрантов, которые тайно проникли на его ранчо. На вопрос о дальнейших действиях он ответил, что сразу же вызвал сотрудников погранслужбы.

По словам мужчины, американцы не получают достаточно поддержки от государства для решения проблемы. «Кажется, у этих людей больше прав, чем у нас. Очень жаль, что нам приходится бороться с этим», — отметил Сьюэлл. Он добавил, что местные жители переживают о возможности привлечения их к ответственности за некоторые действия по борьбе с незаконными мигрантами.

28 апреля президент США Джо Байден выступил перед Конгрессом. В своей речи он, в частности, заявил о необходимости закончить «изнурительную войну с миграцией» и предложил план, включающий восьмилетний путь к гражданству для иммигрантов без документов, отмечает Daily Mail. На сегодняшний в США насчитывается более 11 миллионов жителей, незаконно проникших на территорию страны.

С 19 февраля Вашингтон приступил к первому этапу программы, «направленной на восстановление безопасной и упорядоченной обработки документов на юго-западной границе». В ее рамках мигрантам помогают оформить виртуальную регистрацию, после чего разрешают пересечь границу. При этом рассмотрения своих запросов и судебных слушаний мигранты теперь ждут на территории Штатов, а не Мексики, как это было при экс-президенте США Дональде Трампе. До этого Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой.